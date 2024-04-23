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Интерфакс-АВН

В Кремле заявили, что российские военные примут необходимые ответные меры в случае размещения в Польше американского ядерного оружия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее о возможности размещения на территории Польши американского ядерного оружия заявил президент республики Анджей Дуда. В интервью изданию Fakt он заявил: "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы". "Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику", - отметил он.

Польский президент также сообщил, что тема размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Ранее власти Польши уже выражали готовность разместить на территории страны ядерное оружие США.

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