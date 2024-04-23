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ЦАМТО

Цифры, приведенные в отчете SIPRI по мировым расходам на оборону в 2023 году, вполне обоснованы, кроме данных по РФ

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 22 апреля. Мировые расходы на оборону в 2023 году достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

"Общие мировые расходы на оборону достигли 2,443 трлн. долл. в 2023 году. Это рекордный результат, который когда-либо фиксировал SIPRI", – говорится в пресс-релизе SIPRI.

По данным SIPRI, в десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

По оценке SIPRI, на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 млрд. долл.) и Китай (296 млрд. долл.) – приходится около половины всех мировых расходов на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%.

Расходы России на оборону, по данным SIPRI, в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 млрд. долл., при этом с 2014 года военные расходы России выросли на 57%.

Справка ЦАМТО

В части данных по России следует отметить, что SIPRI (как и другие аналитические агентства) не может область достоверными данными, тем более что в условиях СВО эта информация стала предметом государственной тайны. Поэтому можно опираться только на заявления официальных лиц.

В этой связи следует напомнить, что президент России Владимир Путин 27 марта 2024 года в ходе встречи с летчиками в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации заявил, что в 2022 году оборонные расходы России составили около 72 млрд. долл., что более чем в 10 раз меньше, чем США. Президент России привел данные по 2022 году, поскольку, по его словам, итоговые расходы по 2023 году на тот момент еще уточнялись. При этом среднегодовой курс рубля к доллару по данным Центробанка РФ в 2022 году составил 68,35 долл. То есть в рублях это будет 4,92 трлн. руб.

SIPRI утверждает, что расходы на оборону РФ в 2023 году возросли до 109 млрд. долл., что на 24% больше, чем в 2023 году. То есть, по версии SIPRI, военные расходы РФ в 2022 году составляли почти 88 млрд. долл., что на 16 млрд. долл. больше той суммы, которую озвучил президент России.

С учетом того, что в 2023 году среднегодовой курс рубля к доллару по данным Центробанка РФ составил 85,16 долл., приведенная SIPRI цифра в долларах (109 млрд. долл.) эквивалентна 9,282 трлн. руб. Такая цифра абсолютно неприемлема с точки зрения ее достоверности. Достаточно напомнить, что согласно пояснительной записке к проекту бюджета, внесенного в Госдуму в сентябре 2022 года, бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2023 году составят 4,9 трлн. руб. в 2024 году 4,6 трлн. руб. и в 2025 году 4,2 трлн. руб.. Безусловно, с учетом проведения СВО эти цифры, по всей вероятности, корректируются в сторону увеличения, но не столь значительно, как это утверждает SIPRI.

Согласно SIPRI, Украина заняла восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 млрд. долл., при этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%.

Комментарий ЦАМТО

Цифры, приведенные в отчете SIPRI по общемировым расходам на оборону в 2023 году в объеме 2,443 трлн. долл., вполне обоснованы. ЦАМТО пока не подвел баланс по 2023 году, и имеет свои данные по расходам на оборону до 2022 года включительно. Подсчет данных по итогам 2023 года будет проведен позднее. Тем не менее, можно утверждать, что приведенная SIPRI оценка укладывается в общую тенденцию резкого роста оборонных расходов.

Ниже (для сравнения) приведены данные ЦАМТО по состоянию на 2022 год и прогноз на ближайшую перспективу.

Как ранее сообщал ЦАМТО, проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине может привести к обвальному росту военных расходов в мире (что уже происходит в странах НАТО). Увеличение расходов стран НАТО из-за СВО лишь частично затронуло 2022 год (к началу проведения спецоперации на Украине все бюджеты уже были сверстаны, в течение года речь шла лишь о некоторых поправках к бюджету). Основной рост начался в 2023 году. Причем влияние СВО может перекрыть все негативные тенденции, способствующие снижению военных расходов и сделать рост военных расходов абсолютной доминантой в мире.

Следует отметить, что в значительной степени характер изменения общемировых военных расходов зависит от расходов на оборону США, поскольку доля США в общемировых военных расходах составляет по различным годам от 40 до 45%.

По оценке ЦАМТО, в 2011 году военные расходы достигли локального максимума 1635,157 млрд. долл. (в текущих ценах данного года). Затем после длительной стагнации объем военных расходов только в 2018 году лишь незначительно превысил уровень 2011 года (1684,877 млрд. долл.). Переломным стал результат по 2019 году (1773,648 млрд. долл.). После этого, несмотря на начавшуюся в конце 2019 года рецессию мировой экономики, которую усугубила пандемия COVID-19, мировые расходы на оборону стали резко возрастать (вопреки всем прогнозам, исходя из ситуации в мировой экономике). Каждый последующий год становился рекордным по военным расходам. Максимума военные расходы достигли в конце рассматриваемого периода (в 2022 году мировые расходы на оборону составили 1996,568 млрд. долл., впервые в новейшей истории вплотную подойдя к уровню в 2 трлн. долл.). Безусловно, росту военных расходов в последние три года способствовала все нараставшая напряженность ситуации вокруг Украины.

С началом Россией 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине практически все страны НАТО заявили о планах резкого увеличения военных расходов на ближайшую перспективу, а СВО на Украине стала фактически противостоянием России и НАТО.

Характеризуя ситуацию в целом, можно предположить, что военные расходы в 2023 году значительно превысят показатели рекордного 2022 года (однозначно можно утверждать, что по итогам 2022 года мировые военные расходы впервые в новейшей истории превысят 2 трлн. долл., причем существенно, что и подтверждает текущий отчет SIPRI).

Очень значительно повлияет на военные расходы стран Западной и Восточной Европы дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. Специальная военная операция России на Украине уже привела к росту военных расходов в странах НАТО в 2022 году. В этой связи заявленный ранее уровень обязательного достижения военных расходов в 2% ВВП для стран Западной и Восточной Европы уже в ближайшей перспективе будет не только достигнут, но и преодолен.

По оценке ЦАМТО, по объему военных расходов (в долларовом эквиваленте) в 2022 году Россия заняла в рейтинге 5 место. В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине военные расходы РФ в 2022 году существенно возросли по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году рост будет еще большим и вхождение России по итогам 2023 года в тройку крупнейших стран по расходам на обороны вполне вероятно.

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