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В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

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Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

Леонков: дроны ВСУ выполняют «хитрые» полеты для поражения целей

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полетов для поражения целей в России. Особенности дронов назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

Он отметил, что подобными дронами пытаются поражать критически важные объекты военной или гражданской инфраструктуры.

«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», — сказал Леонков. Он объяснил, что беспилотники летят с учетом рельефа местности и вдоль рек. Это делают для снижения заметности аппарата, который может возникнуть на радарах перед атакой.

По словам эксперта, современные комплексы противовоздушной обороны способны сбивать подобные дроны, а системы радиоэлектронной борьбы могут нарушать работу навигационной аппаратуры беспилотников.

Ранее в апреле журнал The Economist писал, что у ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до трех тысяч километров.

В том же месяце военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что у России есть средства против таких аппаратов.

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Россия
Украина
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