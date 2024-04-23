В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

Леонков: дроны ВСУ выполняют «хитрые» полеты для поражения целей

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полетов для поражения целей в России. Особенности дронов назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

Он отметил, что подобными дронами пытаются поражать критически важные объекты военной или гражданской инфраструктуры.

«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», — сказал Леонков. Он объяснил, что беспилотники летят с учетом рельефа местности и вдоль рек. Это делают для снижения заметности аппарата, который может возникнуть на радарах перед атакой.

По словам эксперта, современные комплексы противовоздушной обороны способны сбивать подобные дроны, а системы радиоэлектронной борьбы могут нарушать работу навигационной аппаратуры беспилотников.

Ранее в апреле журнал The Economist писал, что у ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до трех тысяч километров.

В том же месяце военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что у России есть средства против таких аппаратов.