Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

Полковник Матвийчук: у России есть средства против долетающего до Сибири дрона

У России есть средства против нового украинского дрона дальностью до 3000 километров, который способен долететь до Сибири, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможностях таких беспилотников.

Силы и средства [защиты] у нас есть, они позволяют контролировать такие дроны на маршрутах движения и уничтожают в случае, если они появляются на нашем пути

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

«Наша страна насыщена многоступенчатой системой ПВО с защитой от подобных объектов. Конечно же, он будет вскрыт и уничтожен. Я думаю, это чистейшей воды ноу-хау — вот, мы тоже что-то там придумали, мы тоже развиваемся. (...) Но как они его собираются применять, какое программное обеспечение, какие будут обеспечивающие действия? Так просто запустить такой дрон невозможно», — считает он.

Как сообщил британский журнал The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали новейший беспилотник, который способен преодолевать расстояние до 3000 километров. Это позволяет ему долетать до Сибири.

По информации издания, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в разработку дронов, которые смогут обнаруживать и поражать цели на дальних дистанциях. Сейчас такие аппараты выпускаются как минимум на шести предприятиях.