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Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием для возобновления поставок американского оружия, без принятия нового закона о мобилизации Киев дополнительное вооружение вряд ли получил. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Новый закон о тотальной мобилизации на Украине был принят специально под готовящийся в США законопроект, это было обязательное условие, поскольку поставки оружия бесполезны, если им некому воевать. Теперь же, по задумке Запада, Зеленский наберет армию, а США ее вооружат в меру своих возможностей.
- приводит ТАСС слова дипломата.
Ранее об этом сообщали и украинские ресурсы утверждавшие, что Зеленский обещал американцам сразу же после одобрения дополнительного финансирования поставить под ружье от ста до трехсот тысяч мобилизованных, которые отправятся на подготовку с целью перейти в наступление осенью, под президентские выборы в США. Киев планирует одержать ряд побед в поддержку Байдена и демократов.
Всего же Зеленский хочет загнать в окопы от 500 тысяч и больше человек. Навязчивая идея с победой над Россией и выходом на границы 1991 года его не отпускает.