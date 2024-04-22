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Тотальная мобилизация на Украине была обязательным условием для возобновления поставок американского оружия, без принятия нового закона о мобилизации Киев дополнительное вооружение вряд ли получил. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Новый закон о тотальной мобилизации на Украине был принят специально под готовящийся в США законопроект, это было обязательное условие, поскольку поставки оружия бесполезны, если им некому воевать. Теперь же, по задумке Запада, Зеленский наберет армию, а США ее вооружат в меру своих возможностей.

Принятие на Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО. Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, (...) при своевременном восполнении потерь

- приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее об этом сообщали и украинские ресурсы утверждавшие, что Зеленский обещал американцам сразу же после одобрения дополнительного финансирования поставить под ружье от ста до трехсот тысяч мобилизованных, которые отправятся на подготовку с целью перейти в наступление осенью, под президентские выборы в США. Киев планирует одержать ряд побед в поддержку Байдена и демократов.

Всего же Зеленский хочет загнать в окопы от 500 тысяч и больше человек. Навязчивая идея с победой над Россией и выходом на границы 1991 года его не отпускает.