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Известия.ru

Главком ВМФ РФ прибыл в Китай на симпозиум ВМС стран западной части Тихого океана

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана. Об этом 20 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Адмирал Александр Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в городе Циндао 22-23 апреля», — сказано в сообщении.

Ожидается, что главком ВМФ РФ выступит на симпозиуме и проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями командования ВМС других государств.

Визит российской военной делегации продлится до 25 апреля.

Еще в декабре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявлял, что взаимодействие Москвы и Пекина является стратегическим выбором, который основан на фундаментальных интересах России и Китая. Он также подчеркнул, что РФ и КНР должны использовать преимущества политического взаимодоверия, которое сложилось между двумя государствами.

Тогда же официальный представитель минобороны КНР У Цянь отметил, что Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с российскими военными. Военное ведомство КНР также подтвердило готовность к укреплению обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран в совместных военных учениях, тренировках, подготовке личного состава.

Перед этим, в ноябре того же года, президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По его словам, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

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