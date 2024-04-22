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Главком ВСУ генерал Сырский встретился с прибывшим в Киев министром обороны Дании генералом Михаэлем Виггерсом Хильдгаардом. Согласно опубликованному официальному релизу, стороны встретились, чтобы обсудить текущие потребности украинской армии. Кроме того, украинская сторона добивается от Копенгагена "предоставления гарантий безопасности", а также новых поставок вооружений и выделения финансовой поддержки.

Ранее Дания уже поставила Украине все имеющиеся у нее в наличии САУ Caesar в количестве 19 единиц, а также пообещала предоставить ВСУ некоторое количество американских истребителей F-16. Совместно с Нидерландами Дания возглавила так называемую международную учебную коалицию по боевым самолетам F-16. Соответствующее решение было поддержано большинством парламентских партий страны.

Однако, вследствие предоставления Киеву военной помощи, армия Дании оказалась в плачевном состоянии. Предпринимаемые оборонным ведомством страны шаги, направленные на модернизацию вооруженных сил, могут занять несколько десятков лет. По оценкам датских военных экспертов, появившиеся в результате поддержки Киева проблемы настолько масштабны, что на их решение может уйти до 30 лет.

Передав Украине значительное количество военной техники, вооружений и боеприпасов, датская армия оставила себе ровно столько ресурсов, сколько ей необходимо в текущих условиях, однако если ситуация каким-либо образом изменится, Дания рискует оказаться в весьма затруднительном положении.