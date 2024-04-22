КНДР запустила новую зенитную ракету

КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты

19 апреля КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пельти-1-2». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в тот же день в акватории Желтого моря прошло испытание сверхкрупной боевой части стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3». Оба испытания завершились успешно, поставленные цели были достигнуты.

20 марта КНДР успешно протестировала элемент гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземное испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя для оснащения многоступенчатой ракеты средне-дальнего радиуса действия.