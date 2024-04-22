Генерал в отставке: недовольство чистками в ВСУ может перерасти в действия против власти

По словам Сергея Кривоноса, "градус напряженности растет, возмущение поднимается", а оценки действий властей скоро будут даваться уже в нецензурной форме

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Украинская власть рискует столкнуться с активным проявлением пока еще глухого недовольства украинских граждан отстранением генералов и офицеров из команды экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение выразил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

"Они (украинская власть - прим. ТАСС) не просто убрали генералов, убрали сильную команду, они уничтожили машину, которая руководила действиями вооруженных сил, - сказал он на YouTube-канале Newsroom. - Выкинуты более 20 генералов вооруженных сил, и в Нацгвардии еще повыкидывали. С их опытом, пониманием и знаниями можно было перераспределить функции, перепоставить задачи, но нет, выкинули".

По словам Кривоноса, "градус напряженности растет, возмущение поднимается", а оценки действий властей скоро будут даваться уже в нецензурной форме. "Но за матом могут пойти реальные действия, и не только Кривоноса, а многих украинцев", - предупредил генерал в отставке.

Ранее Кривонос заявлял, что решение руководства страны об увольнении Залужного возмутило военнослужащих украинской армии, и прогнозировал, что смена военного руководства не улучшит положение украинских войск на фронте, так как экономика Украины не обеспечивает в должной мере вооруженные силы всем необходимым.