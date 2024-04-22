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Главкому ВСУ представили африканский Mbombe

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Кадр: PARAMOUNT / YouTube
Кадр: PARAMOUNT / YouTube.

Главкому ВСУ Сырскому представили африканский бронеавтомобиль Mbombe 6

Африканский бронеавтомобиль Mbombe 6 с колесной формулой 6х6 представили главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому в ходе презентации бронетехники. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Представленная машина, которую разработала компания Paramount Group из ЮАР, получила боевой модуль БМ-5 украинского предприятия Techimpex. Он несет автоматическую пушку ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет КБА-117, противотанковые ракеты, пулемет и дымовые гранатометы. Модуль оснащен дневным прицелом, тепловизором и лазерным дальномером.

Бронеавтомобиль с усиленной противоминной защитой Mbombe впервые представили в 2010 году. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль Б-32 патрона калибра 14,5 на 114 миллиметров на дистанции 200 метров. Также бронеавтомобиль выдерживает подрыв противотанковой мины с 10 килограммами взрывчатого вещества под днищем или колесом. Mbombe получила турбодизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Заявленная максимальная скорость 17-тонной машины — 100 километров в час. Киев получил лицензию на производство африканских машин.

Ранее стало известно, что Украина начала модернизацию устаревших бронетранспортеров БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Разработанные в 1960-х БТР получат дополнительное бронирование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
ЮАР
Продукция
Б-32
БТР-60
Компании
Paramount Group
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