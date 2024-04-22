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Военное обозрение

Для ВСУ предлагается бронеавтомобиль Mbombe 6 из ЮАР

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Источник изображения: topwar.ru

18 апреля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский присутствовал на презентации ряда моделей боевой техники. В частности, среди экземпляров фигурировали БМП-1ТС, бронеавтомобиль Oncilla и Mbombe 6 производства компании Paramount Group из ЮАР.

Как указывается в западной прессе, Mbombe 6 была представлена в версии, оснащенной боевым модулем БМ-5 разработки украинской компании Techimpex. Как предполагается, данная интеграция осуществлялась в рамках лицензионного соглашения между Paramount и Techimpex, которое предусматривает установку БМ-5 на местных мощностях.

Предлагаемый ВСУ вариант Mbombe 6 соответствует 3-му классу по стандарту STANAG 4569 (устойчивость к бронебойным патронам 7,62х51 мм и способность выдержать 10 кг ВВ).

Установленная на данном БА башня БМ-5 имеет модульную конструкцию, позволяющую размещать ее на различные типы бронемашин, включая всё семейство советских БТР, БМП-1/2, МТ-ЛБ, БА «Варан» и американский БТР M113, без необходимости внесения изменений в боевую станцию с дистанционным управлением.

БМ-5 оснащена 30-мм автопушкой ZTM-1 (с боезапасом 300 снарядов), 30-мм гранатометом KБA-117 (БК на 116 выстрелов), четырьмя 130-мм ПТУР с лазерным наведением, 7.62-мм ПКТ (2100 патронов) и ПУ с дымовыми шашками. Боевой модуль снаряжен оптико-электронным оборудованием, включая дневной прицел, тепловизор и лазерный дальномер.

Mbombe 6 позволяет разместить экипаж из двух человек в передней кабине; командир или наводчик и восемь мотострелков располагаются в задней части. Бронеавтомобиль оснащен турбодизельным двигателем мощностью 336 кВт (450 л.с.) и 1627 Нм крутящего момента, который позволяет развивать скорость до 110 км/ч и сохранять запас хода до 1000 км при движении по шоссе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
ЮАР
Продукция
M113 БТР
БМП-1
МТ-ЛБ
Компании
Paramount Group
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