«Военные готовы платить за уход со службы»: в ВВС Португалии наблюдается острый дефицит кадров

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Среди текущих проблем, характерных для боевой авиации Португалии, начальник штаба ВВС генерал Жуан Картахо Алвеш назвал острую нехватку кадров, которая в октябре прошлого года оценивалась на уровне 36%. В связи с этим он предупредил, что оперативные возможности ВВС могут быть поставлены под угрозу:

Мы переживаем очень сложную ситуацию с кадрами, пожалуй, самую серьезную за последние десятилетия. Я подсчитал, что у нас примерно на 1400 человек меньше, чем разрешено декретом-законом

- приводятся его слова в издании Diario de Noticias.

Как пояснил генерал, с 2021 года наблюдается нарастающий отток персонала, который увольняется сразу после истечения минимального срока службы. ВВС покидают все категории: летчики, инженеры, техники, врачи, офицеры и сержанты. Авиация по-прежнему пользуется спросом у молодежи, но «произошла потеря очень опытных постоянных кадров». Так, некоторые военнослужащие соглашаются ради увольнения выплачивать компенсацию за потраченные государством средства на их обучение.

У нас были военные, которые заплатили €150 тысяч за уход со службы. Потому что они получают работу, которая позволяет им обеспечить лучшие условия для жизни и пенсии. Более того, имеются компании, которые даже выплачивают эти компенсации в качестве бонусов за вступление в их ряды высококвалифицированных работников

- отметил генерал.

В итоге в среднем служба в ВВС длится около 8 лет, у лётчиков – 14 лет. Как поясняет генерал, зарплата у военных традиционно ниже, чем в гражданском секторе, но раньше они имели достойную пенсию и могли после увольнения наслаждаться благополучной жизнью. Однако в результате реформ длительная служба стала невыгодной.