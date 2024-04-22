В США замечен одновременный взлёт с авиабазы 12 из 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit

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Пресс-служба ВВС США сообщает о чрезвычайно редком случае, когда с одной из американских авиабаз одновременно поднялись в воздух 12 из 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.

При этом утверждается, что такое количество поднятых в воздух самолетов этого типа отмечается впервые. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit были замечены в небе над Миннесотой, а военные источники сообщают, что Пентагон перемещает системы противоракетной обороны на позиции на Западном побережье США.

Ранее сообщалось, что США продолжают крупномасштабную модернизацию своего ядерного арсенала. В этом процессе одно из центральных мест занимает разработка и производство ядерных боезарядов. Согласно данным, представленным в годовом отчете Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США, в настоящее время продолжается реализация пяти программ производства ядерных боеприпасов, две из которых уже находятся на стадии производства и эксплуатации, а три - на стадии разработки.

В частности, запущено производство двух типов свободнопадающих ядерных бомб воздушного базирования B61-12, а также новых боеголовок для баллистических ракет подводного базирования.

Кроме того, в представленном Конгрессу отчете рассматриваются также другие ключевые виды деятельности, направленной на модернизацию ядерного арсенала США, включая рекапитализацию инфраструктуры, а также научно-исследовательские и инженерные разработки.