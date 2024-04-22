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Интерфакс-АВН

Лавров сообщил, что Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - После удара Ирана по Израилю представители российского руководства и дипломаты контактировали и с Тель-Авивом, и с Тегераном, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"После того, как состоялся ответ Ирана на неприемлемый удар по иранскому консульскому учреждению, где погибли люди, и Иран ответил позавчера, были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами", - сказал он в пятницу в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

По словам министра, "мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации".

"Он (Иран, - "ИФ") не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", - заявил глава российского МИД.

Он сказал, что "все специалисты именно так расценили реальный ответ Ирана". "Судя по всему, таким же, - надеюсь, я не ошибаюсь, - был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфагане", - сообщил Лавров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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