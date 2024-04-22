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ТАСС

Лавров заявил, что РФ не позволит приблизить границы НАТО к себе на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Глава МИД РФ отметил, что в отношении дальнейшей судьбы западных регионов Украины полной ясности пока нет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Попытки НАТО приблизить границы альянса к России на Украине обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они сами (натовцы - прим. ТАСС) хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, то на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим", - отметил министр в интервью радиостанциям "Спутник", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

В отношении дальнейшей судьбы западных регионов Украины полной ясности пока нет, продолжил Лавров. "Не знаю, что будет с Западной Украиной, - резюмировал он. - На этот счет многие политики высказывают свои суждения, но Украина, которая исконно русская, которая хочет быть частью русского мира, которая хочет на русском языке говорить и воспитывать своих детей, хочет приносить цветы к памятникам тех, кто за эту землю кровь проливал и в Российской империи, и во времена Советского Союза в Великой Отечественной войне, - это, по-моему, не обсуждается". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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