Лавров заявил, что РФ не позволит приблизить границы НАТО к себе на Украине

Глава МИД РФ отметил, что в отношении дальнейшей судьбы западных регионов Украины полной ясности пока нет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Попытки НАТО приблизить границы альянса к России на Украине обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они сами (натовцы - прим. ТАСС) хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, то на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим", - отметил министр в интервью радиостанциям "Спутник", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

В отношении дальнейшей судьбы западных регионов Украины полной ясности пока нет, продолжил Лавров. "Не знаю, что будет с Западной Украиной, - резюмировал он. - На этот счет многие политики высказывают свои суждения, но Украина, которая исконно русская, которая хочет быть частью русского мира, которая хочет на русском языке говорить и воспитывать своих детей, хочет приносить цветы к памятникам тех, кто за эту землю кровь проливал и в Российской империи, и во времена Советского Союза в Великой Отечественной войне, - это, по-моему, не обсуждается".