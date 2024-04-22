В России начали производство новых тяжелых огнеметных систем

Шойгу: в Омской области начали производство новых тяжелых огнеметных систем

Предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области начало производство новых тяжелых огнеметных систем (ТОС), доложили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита в регион. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Отмечается, что омским предприятием успешно закрыты вопросы по производству и поставке новых двигателей, а также решены задачи по дооснащению танков допсредствами защиты от беспилотников. «Началось производство новых тяжелых огнеметных систем», — добавил глава военного ведомства.

Ранее «Российская газета» отметила, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» оборудовали решетчатыми экранами, которые прикрывают пакеты направляющих с реактивными снарядами от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

В апреле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что в России ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3.