В США оценили российскую «Ладу»

TNI: дизель-электрические подлодки «Лада» — лучшие ударные субмарины России

Многоцелевые дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада», которые эксплуатирует Военно-морской флот России, являются одними из лучших российских субмарин. Возможности «Лад» оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Новейшим классом российских подводных лодок является "Лада", и они представляют собой лучшие ударные подводные лодки, которые имеет российский Военно-морской флот. "Лада" — это ударная дизель-электрическая подлодка, специализирующаяся на борьбе с надводными кораблями, противолодочной обороне и сборе разведывательных данных», — пишет издание.

Отмечается, что подлодки проекта «Лада» стали первыми субмаринами России с однокорпусной конструкцией со времен Великой Отечественной войны. Такая конфигурация обеспечивает «Ладе» низкий уровень шумности. Несмотря на улучшенные характеристики, водоизмещение этих подлодок на 25 процентов меньше, чем у субмарин проекта «Варшавянка».

В феврале источники ТАСС сообщили, что головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 Северного флота выведена из состава Военно-морского флота России и будет подготовлена к утилизации.

В январе гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит рассказал, что подводные лодки проекта 677 «Лада» в несколько раз превосходят предшественников по скрытности.