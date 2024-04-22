Полковник описал обсуждаемые на Западе российские комплексы РЭБ «Красуха»

Полковник Литовкин: комплекс «Красуха» может влиять на электронику самолетов

«Красуха» — это система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая может отключать радиолокационные станции противника, нарушать связь операторов с беспилотниками, влиять на радиоэлектронику самолетов, систем противовоздушной обороны (ПВО) и так далее. Так работу комплекса в беседе с «Лентой.ру» описал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в публикации западного издания Army Recognition рассказали о том, что российская «Красуха» играет важную роль в операциях Вооруженных сил РФ на Украине, поражая радарные системы противника с земли. Кроме того, так отметили, что «Красуха-2» и «Красуха-4» способны защищать ракетные комплексы «Искандер» от обнаружения радарами.

«Как "Красуха" может защищать от обнаружения "Искандеры", я не очень понимаю, потому что "Искандер" может сам себя защитить. Он расположен на одной машине, машина может находиться где-нибудь в лесу замаскированная. Его очень непросто обнаружить. А для того, чтобы нанести удар, он выезжает на заранее подготовленную площадку с конкретными координатами, уже когда получает данные, куда надо нанести удар и в какое время», — прокомментировал публикацию Литовкин.

В сентябре 2023 года Минобороны России сообщило, что комплекс РЭБ «Красуха-С4» показывает высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

Первые комплексы семейства «Красуха» поставили Вооруженным силам России в 2012 году. Комплекс «Красуха-2» монтируется на шасси БАЗ-6910-022, а «Красуха-4» использует шасси КамАЗ. Также системы отличаются составом оборудования.