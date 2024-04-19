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На Западе рассказали о защищающих «Искандеры» «Красухах»

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

Army Recognition: комплексы РЭБ «Красуха» защищают «Искандеры» от обнаружения

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4» способны защищать ракетные комплексы «Искандер» от обнаружения радарами. О возможностях комплексов рассказали в публикации западного издания Army Recognition.

«"Красуха" российского производства играет важную роль в операциях российских военных на Украине, поражая радарные системы противника с земли. Это оборудование специально разработано для подавления сигналов в широком спектре, с упором на нарушение работы бортовой электроники, такой как оборудование беспилотных летательных аппаратов и ракет с радиолокационным наведением», — пишет издание.

Отмечается, что «Красуха» обнаруживает и подавляет радары самолетов на расстоянии 200-250 километров. Действия станции РЭБ могут помешать пилоту обнаружить цель и применить высокоточное оружие. Кроме того, «Красуха» вынуждает самолеты набирать высоту, на которой они становятся более уязвимыми для средств противовоздушной обороны.

Первые комплексы семейства «Красуха» поставили Вооруженным силам России в 2012 году. Комплекс «Красуха-2» монтируется на шасси БАЗ-6910-022, а «Красуха-4» использует шасси КамАЗ. Также системы отличаются составом оборудования.

В сентябре 2023 года Минобороны России сообщило, что комплекс РЭБ «Красуха-С4» показывает высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
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