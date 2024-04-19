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В России объяснили опасность переданных ВСУ ракет ATACMS

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Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters
Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters.

Матвийчук: переданные ВСУ ATACMS могут поразить цель площадью с футбольное поле

Баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), отличаются большой площадью поражения. Опасность ракет объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Площадь поражения достаточно большая, как и дальность полета. Одна такая ракета может поразить цель площадью с футбольное поле. В некоторых модификациях она может пролетать от 300 до 600 километров, твердотопливная», — сказал он.

Эксперт отметил, что радиолокационные станции российских зенитных комплексов могут обнаруживать подобные цели.

В феврале в Минобороны России сообщили, что модернизированные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» могут поражать все типы целей, включая баллистические ракеты ATACMS и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS.

В январе американское издание Foreign Affairs писало, что Вооруженные силы России способны глушить системы наведения ракет ATACMS и снарядов HIMARS.

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