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Соединенные Штаты не могут самостоятельно обогащать уран в военных целях, на сегодняшний день у американцев нет такой возможности. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби.

Хруби, выступая на слушаниях в Сенате заявила, что США не обладают возможностью самостоятельно обогащать уран в военных целях, он закупается у других стран. Для того чтобы возобновить обогащение урана, необходимо провести модернизацию уже существующих предприятий и построить новый ураноперерабатывающий завод, но на это нет средств.

Сегодня в США нет возможности обогащать уран для оборонных целей. Я бы хотела, чтобы в бюджетном запросе на 25-й финансовый год было больше денег на модернизацию производства [ядерного оружия], чем на модернизацию запасов [ядерного оружия]

- заявила руководитель НУЯБ США.

На сегодняшний день производства в Лос-Аламосе и Санна-Ривер устарели и уже не отвечают современным требованиям. США потихоньку теряют компетенции во многих сферах, вот теперь дошло и до атомной. США уже давно закупают обогащенный уран у других стран, до декабря 2023 года Россия занимала первое место по поставкам урана, но Конгресс США принял законопроект о запрете импорта российского ядерного топлива.

Кстати, как пишут американские издания, Соединенные Штаты не в состоянии самостоятельно построить новый мост в Балтиморе, так как нет нужных специалистов. Сейчас Вашингтон ищет компании из Европы, способные это сделать. Что уж тут говорить об обогащении урана.