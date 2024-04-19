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Для ВМФ России заложат новый танкер

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

ТАСС: на Окской судоверфи заложат танкер проекта 23630 для ВМФ России

Торжественная церемония закладки головного малого морского танкера (ММТ) проекта 23630 «Умба» для Военно-морского флота (ВМФ) России проходит на Окской судоверфи в Нижегородской области. О закладке нового танкера сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«Началась церемония закладки головного ММТ проекта 23630, особенностью судна является наличие на нем вертолетной площадки», — сказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Морской танкер будет носить имя военного инженера-механика контр-адмирала Юрия Халиуллина, который в разное время занимал посты начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища и начальника Военно-морского инженерного института.

Ранее в апреле в Минобороны России сообщили, что строящийся для Военно-морского флота России морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» вывели из эллинга. Судно проекта 20360М, который разработало Конструкторское бюро «Вымпел», предназначено для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подлодки и надводные корабли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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