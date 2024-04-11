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В России рассказали о строительстве нового морского транспорта для ВМФ

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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны: транспорт вооружения «Владимир Пялов» для ВМФ вывели из эллинга

Строящееся для Военно-морского флота (ВМФ) России судно «Владимир Пялов» вывели из эллинга. О строительстве нового морского транспорта рассказали в Минобороны России.

«В Ярославской области на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в ОСК) состоялась выкатка из эллинга на открытый стапель морского транспорта вооружения проекта 20360М "Владимир Пялов". На стапеле заводчане проведут работы по монтажу верхнего яруса надстройки, после чего начнется подготовка судна к спуску на воду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели работы по установке крупногабаритного оборудования и устройств, выполнили окрасочные и изолировочные работы внутри судна. Сейчас на верфи ведут монтаж судовых систем и оборудуют грузовые трюмы.

Судно проекта 20360М, который разработало Конструкторское бюро «Вымпел», предназначено для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подлодки и надводные корабли. Судно «Владимир Пялов» было заложено в 2018 году. Морской транспорт получит два грузовых трюма, площадку для перевозки грузов в контейнерах, носовую вертолетную площадку и кран грузоподъемностью 20 тонн.

В январе стало известно, что на Средне-Невском судостроительном заводе заложили новый корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Корабль «Семен Агафонов» войдет в состав Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
СФ
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