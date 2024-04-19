Китай на выставке World Defense Show 2024 представил миниатюрный ПТРК весом всего 5 кг

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Китайский ВПК на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде представил свой новейший ПТРК QN-202. Особенностью данного вооружения является его компактность и предельно легкий вес.

Так, боеприпас для вышеупомянутого комплекса имеет длину всего 65 сантиметров, диаметр – 4 см и вес 1,5 кг. В свою очередь, само пусковое устройство весит 3,5 кг и также является предельно компактным.

В конечном счете полная масса ПТРК QN-202 составляет всего 5 кг. Для сравнения, российский ПТРК «Корнет» и американский ПТРК «Джевелин» весят 29 и 22,5 кг соответственно.

Конечно, вышеупомянутое сравнение не совсем уместно, так как ракета новейшего комплекса из КНР обладает бронепробиваемостью всего до 80 мм. Очевидно, этого не хватит для поражения танка.

Между тем QN-202 создавался как «промежуточное» вооружение, необходимое для задач низовых подразделений, в частности, для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, а также способное заменить FPV-дроны, требующие устойчивой связи, а также РПГ, имеющий недостаточную дальность и точность.

К слову, о последних. Производитель заявляет, что ракеты для ПТРК QN-202 получили собственную автономную ГСН, что позволяет использовать комплекс в режиме «выстрелил и забыл». Дальность поражения – от 200 до 2000 метров. Время приведения комплекса в боевое состояние – 15 сек.

Как заявляет китайский разработчик, ПТРК QN-202 может использоваться не только пехотными подразделениями, но и устанавливаться на робототехнические платформы, а также БПЛА.