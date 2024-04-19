ВМС Венесуэлы открыли объекты по эксплуатации и обслуживанию катеров "Зульфикар" и ПКР CM-90

ЦАМТО, 18 апреля. ВМС Венесуэлы открыли новый объект по эксплуатации приобретенных в Иране ракетных катеров (РКА) "Зульфикар" и цех по техническому обслуживанию противокорабельных ракет (ПКР) CM-90.

Как сообщает Defensa.com, на мероприятии, состоявшемся по этому случаю 16 апреля, присутствовали министр обороны генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес, командующий флотом адмирал Нил Вильямисар Санчес и члены Генерального штаба Национальных вооруженных сил.

Новая инфраструктура, построенная в качестве оперативной базы для эскадры боевых катеров "Зульфикар" в версии "Пейкап-3" (Peykaap III), расположена на военно-морской базе "Теньенте де Навио Томас Вега" в порту Туриамо (шт.Арагуа). На территории расположены административные и обслуживающие здания, казармы для офицерского состава и матросов, склад боеприпасов, доки и вертолетная площадка.

Объект по техническому обслуживанию ПКР CM-90 расположен на военно-морской базе им. контр-адмирала Агустина Армарио в Пуэрто-Кабельо (шт.Карабобо), где размещены ремонтные мастерские, испытательные стенды, складские и административные помещения.

Реализация этих двух новых инфраструктурных проектов для ВМС началась в 2022 году. Планирование и строительство объектов велось Управлением по строительству и командованием инженерного корпуса Сухопутных войск Венесуэлы.

Эксплуатируемый флотом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) "Зульфикар" в версии ракетного катера "Пейкап-3" является модифицированной и производимой в Иране версией северокорейского торпедного катера IPS-16 (Peykaap I), впервые полученного в 2002 году.

Стандартное водоизмещение катера составляет около 13,75 т, длина – 17,3 м, ширина – 3,75 м, осадка – 0,7 м. Один гребной винт приводится в действие двумя дизельными двигателями общей мощностью 2400 л.с. (1,8 МВт), что позволяет развивать максимальную скорость 52 узла (96 км/ч).

Вооружение катера версии "Пейкап-3" состоит из двух пусковых установок противокорабельных ракет Kowsar / Nasir с дальностью стрельбы 38 км. Как теперь стало известно, в венесуэльской комплектации применяются новейшие ПКР CM-90, а для самообороны используются два (один носовой и один кормовой) 12,7-мм пулемета W85 китайского производства (копия российского ДШКМ).

CM-90 является модификацией ПКР Nasir c дальностью стрельбы 90 км, которая впервые была представлена на оборонной выставке DIMDEX-2022 в Катаре в марте 2022 года. ПКР, оснащенная активной радиолокационной ГСН и турбореактивным двигателем, имеет длину 4,16 м, диаметр – 280 мм и массу – более 350 кг.

Напомним, что на параде, состоявшемся 24 июля 2023 года по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо, были продемонстрированы два первых поставленных Ираном в 2022 году РКА "Зульфикар" в версии "Пейкап-3". 20 июля 2023 года венесуэльские ВМС получили еще два катера данного типа (LCM-103 и LCM-105), которые на момент парада проходили приемочные испытания. На опубликованном в октябре 2023 года в социальных сетях рекламном видеоролике ВМС Венесуэлы были продемонстрированы, как минимум, семь РКА "Зульфикар". Все катера вошли в состав дивизиона боевых катеров на военно-морской базе "Теньенте де Навио Томас Вега". Подразделение было сформировано в августе 2022 года.

До настоящего времени дивизион боевых катеров эксплуатировал до четырех ракетных катеров-перехватчиков класса Orinoco / Damen 1102 (AB Orinoco LCC-01, AB Capaya LCC-05, AB Tocuyo LI-10, AB Pacaracaima LCC-13), которые были модифицированы в марте 2022 года с использованием 107-мм реактивной системы залпового огня Fajr-1 иранского производства.