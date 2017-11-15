Россия в ООН не поддержала резолюции против Ирана, КНДР и Сирии
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Источник: © AP Photo/Jason DeCrow
В документе говорится, что власти Сирии используют голод "в качестве метода ведения войны" и применяют химическое оружие, в том числе хлор, зарин и иприт
ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН во вторник принял резолюции, касающиеся нарушений прав человека в Иране, КНДР и Сирии. Россия не поддержала ни один из этих документов, высказавшись категорически против подобных инициатив.
В 15-страничной резолюции по Сирии, вынесенной на голосование Саудовской Аравией, осуждаются "серьезное ухудшение положения в области прав человека в Сирийской Арабской Республике, неизбирательные убийства и преднамеренные нападения на гражданских лиц, включая связанные с продолжающимся неизбирательным применением тяжелых вооружений и бомбардировок с воздуха, в результате чего погибли более 400 тыс. человек, в том числе более чем 17 тыс. детей".
Внимание в документе заостряется на "актах насилия сирийских властей" против собственного населения, которые разжигают "межконфессиональную напряженность". В резолюции говорится об использовании голода "в качестве метода ведения войны" и применении химического оружия, в том числе хлора, зарина и иприта. Упоминается в тексте и инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля, ответственность за который следственная комиссия ООН и ОЗХО возложила на сирийские власти.
Часть кампании по уничтожению Сирии
Документ был принят подавляющим большинством голосов (108 стран были за, 17 - против, 58 воздержались). При этом некоторые страны, поддержавшие резолюцию, например Бразилия, указывали на то, что текст носит несбалансированный характер. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выразил убежденность в том, что резолюция стала частью кампании Эр-Рияда и его союзников, нацеленной на уничтожение Сирии. Он привел данные, согласно которым Саудовская Аравия и Катар потратили $137 млрд на поддержку терроризма в Сирии и усилия по свержению правительства президента Башара Асада.
По словам Джаафари, "диктаторский режим" в Саудовской Аравии "не имеет ни малейшего права говорить о правах человека, учитывая его собственный послужной список в этой области". Он напомнил, что до недавних пор в стране действовал запрет на вождение автомобилей женщинами, и назвал ваххабизм "четвертым оружием массового уничтожения" после ядерного, химического и биологического.
Как заявила на заседании советник постпредства РФ при ООН Ольга Мозолина, Москва не раз выступала против попыток превратить 3-й комитет Генеральной Ассамблеи ООН в орган, штампующий резолюции против неугодных Западу стран. Мозолина указала, что предложенный Эр-Риядом проект резолюции по Сирии "является наглядным примером подобной порочной практики". "Каждый год ее содержание становится все более оторванным от реальности", - сказала она. По ее словам, делегации, которые поддерживают саудовскую инициативу, "должны полностью отдавать себе отчет в том", что эта резолюция подрывает международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии, в том числе дискуссии, которые ведутся в Астане.
Обвинения в адрес КНДР
В принятой без голосования резолюции по КНДР осуждаются "совершаемые на протяжении длительного времени и продолжающиеся систематические, широко распространенные и грубые нарушения прав человека" в стране. В документе содержится ссылка на выводы комиссии ООН, согласно которым в стране совершаются преступления против человечности "в рамках политики, проводимой на высшем государственном уровне на протяжении десятилетий".
Комитет Генеральной Ассамблеи, как и в прошлом году, рекомендовал Совету Безопасности ООН рассмотреть вопрос о передаче ситуации в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда и введении санкций против тех, кто "несет наибольшую ответственность" за нарушения прав человека. В докладе выражается "глубокая обеспокоенность" гуманитарной ситуацией в стране, однако не говорится ничего о том, что она могла стать следствием рестрикций, введенных в отношении КНДР.
Россия, а также ряд других стран, в том числе Китай и Сирия, заявили на заседании о несогласии с решением комитета Генеральной Ассамблеи. Как напомнила Мозолина, Москва "не согласна с практикой внесения в правозащитных органах системы ООН проектов избирательных, односторонних резолюций по ситуации в области прав человека в отдельных странах". "Считаем данный метод работы неэффективным и способным лишь обострять конфронтацию между государствами", - подчеркнула она.
По ее словам, в ООН уже существует "хорошо зарекомендовавшая себя площадка для рассмотрения ситуации с правами человека во всех странах мира" - процедура универсального периодического обзора в рамках Совета ООН по правам человека, которая открывает возможности "для налаживания подлинно конструктивного и взаимоуважительного диалога в правозащитной сфере".
Документы по Ирану и Мьянме
В ходе заседания во вторник была также принята резолюция по Ирану, в которой выражается обеспокоенность по поводу "серьезных ущемлений и ограничений прав на свободу мысли, совести, религии и убеждений", а также большим количеством смертных приговоров в стране, которые выносятся в том числе несовершеннолетним. В документе, против которого высказались 30 стран, в том числе РФ, Венесуэла, Индия, Китай и КНДР, содержится призыв к Тегерану "положить конец повсеместным и серьезным ограничениям" гражданских свобод.
Документы, касающиеся положения в области прав человека в трех странах, принимаются 3-м комитетом на ежегодной основе. В течение месяца они утверждаются на пленарном заседании Генассамблеи. В ближайшие дни комитет также рассмотрит резолюцию по ситуации в штате Ракхайн в Мьянме, призывающую власти страны прекратить военные операции в регионе. Подготовкой документа занимается делегация Египта.
На заседании директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов отметил "контрпродуктивность принятия политизированных страновых резолюций, имеющих единственной целью наказание неугодных правительств". По его словам, "менторский тон еще никогда не способствовал улучшению положения с правами человека, а навешивание ярлыков по политическим мотивам дискредитирует органы ООН".
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15.11.2017
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