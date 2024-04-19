Проект о помощи Украине предполагает выделение из бюджета США почти 61 млрд. долларов

Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.

ЦАМТО, 18 апреля. Подготовленный Палатой представителей законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 млрд. долл. для нужд, связанных с конфликтом на Украине.

Как передает "РИА Новости", это следует из сопроводительных материалов к документу.

Из общей суммы ассигнований в 60,84 млрд. долл., 23,2 млрд. долл. предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 млрд. долл. пойдут на закупку для Украины вооружений и оказание оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 млрд. долл. предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".

На аудит помощи конгрессмены предложили выделить 26 млн. долл.

Проект, среди прочего, предписывает передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Сделать это предлагается после его принятия настолько быстро, насколько это "практически осуществимо".

Кроме того, согласно инициативе, Госдепартамент и Пентагон должны будут в течение 45 дней после ее одобрения представить стратегию Вашингтона по поддержке Киева. Она должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США", – отмечает "РИА Новости".

Помимо этого, предусматривается, что президент Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи. Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроектов "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии". При этом глава государства может списать Украине до половины долгов, но не ранее 15 ноября 2024 года.

Ранее, в среду, палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 млрд. долл., опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Белом доме ранее выразили несогласие с расчленением пакетной инициативы и продолжают настаивать на ее утверждении конгрессменами.

Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки Киеву оружия и боеприпасов.