Сырский обсудил с главкомом сил НАТО в Европе ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество Украины с США и другими западными союзниками

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Кристофером Каволи, в ходе которой обсудил ситуацию на линии фронта и потребности украинских войск в вооружении.

"Провел важный разговор с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", - написал Сырский в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, стороны обсудили военно-техническое сотрудничество Украины с США и другими западными союзниками, отметил главком ВСУ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Киев проиграет в конфликте, если не получит помощь от Вашингтона, а у ВСУ уже почти не осталось артиллерии. В свою очередь Сырский уже неоднократно называл сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения, а также признавал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях.

17 апреля отдельные законопроекты об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе были направлены в Палату представителей. Голосование по ним ожидается 20 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет представленные законопроекты в случае их одобрения Конгрессом.