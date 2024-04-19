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Полковник рассказал о космическом оружии стран мира

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Фото: U.S. Space Force / Wikimedia
Фото: U.S. Space Force / Wikimedia.

Полковник Кошкин рассказал о космическом оружии России и США

Разные страны мира работают над созданием космического оружия, способного уничтожать спутники противника, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. В частности, такое оружие уже есть у США и России.

«У США есть Х-37, это космический беспилотник, созданный для того, чтобы уничтожать наши спутники. Мы скоро выведем в космос наш аналог, который за счет электро-магнитных импульсов тоже может выводить из строя спутники противника», — рассказал Кошкин.

Также, по его словам, Россия попробовала уничтожить собственный спутник «Целина-Д» с помощью ракетной системы «Нудоль», входящей в систему обеспечения безопасности страны А-235, также известной как «Мертвая рука».

«Мы сняли этот спутник в космосе и показали, что в состоянии поступить так же с любым другим спутником. Но то же показали и американцы, и китайцы, и индийцы. Так что помогать в войне в космосе будут и ракеты снизу. А если не ракеты, то импульсы, способные уничтожать чужие группировки спутников и поддерживать свои», — заключил полковник.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что интеграция частного сектора в структуры Пентагона является подготовкой США к войне в космосе. Минобороны США, как он считает, делегирует гражданской стороне часть своих задач, в частности, сопровождение киберопераций, управление спутниками, осуществление съемки земной поверхности и другое.

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Страны
Россия
США
Продукция
X-37
А-235
Проекты
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