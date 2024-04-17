Войти
Lenta.ru

В России заявили о подготовке США к войне в космосе

376
0
0
Фото: NASA / Unsplash
Фото: NASA / Unsplash.

Степанов: интеграция частного сектора является подготовкой США к войне в космосе

Интеграция частного сектора в структуры Пентагона является подготовкой США к войне в космосе, заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство попросило специалиста прокомментировать инициативу Пентагона по интеграции американского частного космического сектора в деятельность Пентагона, которая бы позволила последнему использовать спутниковые и другие возможности бизнеса в случае возникновения конфликтов. «Очевидно, все это — подготовка к космической войне, которую сам Пентагон и планирует развязать», — сказал эксперт.

Степанов заметил, что речь идет о формировании гражданского резерва космических аппаратов, который может быть задействован Пентагоном в условиях военного времени. Таким образом Минобороны США делегирует гражданской стороне часть своих задач, в частности, сопровождение киберопераций, управление спутниками, осуществление съемки земной поверхности и другое. «Миссии планируется реализовывать не только на орбите Земли, но и в цислунном и окололунном пространствах», — уточнил эксперт.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что Космические силы США в рамках миссии Victus Haze планируют отработать на околоземной орбите отражение атаки со стороны спутника условного противника — России или Китая.

Также в апреле издание SpaceNews заметило, что в ходе 39-го Космического симпозиума заместитель министра обороны Соединенных Штатов по исследованиям и разработкам Хайди Сю заявила, что американской частной промышленности нужно разрабатывать доступную радиационно-стойкую электронику, которая бы обеспечила стабильную работу спутников на околоземной орбите.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ЯО
Похожие новости
29.01.2007
«Торы» преткновения США готовы снова наказать российских оружейников
23.01.2007
Чехия становится партнером США по космическим войнам
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
26.12.2006
Бушер спасен
26.12.2006
Резолюция СБ ООН не предусматривает применения силы
19.10.2006
Пилотируемая экспедиция на Марс – подготовка продолжается
11.10.2006
Самые вооруженные страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 12:19
  • 865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 11:03
  • 79
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
  • 16.04 22:51
  • 0
Об Украине и Израиле. Не-элитный взгляд из США.
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35