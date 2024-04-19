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ТАСС

Пентагон признал, что Китай, по сути, не оказывает военную помощь РФ

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Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун отметил, что "КНР следит за тем, что делает Россия"

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун признал, что фактически никакой военной помощи Китай России в связи с конфликтом на Украине не оказывает, вопреки утверждениям Вашингтона на этот счет.

"Итак, как КНР помогает России. Это очень низкий уровень. В общем и целом, просто за счет того, что не осуждает акты вторжения России в другую страну", - заявил Браун, выступая в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Он отвечал на вопрос одного из законодателей, который попросил главу КНШ пояснить, каким именно образом Китай помогает России укреплять военный потенциал.

"КНР следит за тем, что делает Россия. Они (власти в Пекине - прим. ТАСС) следят за тем, что делаем мы (Соединенные Штаты - прим. ТАСС). Занимаются разными вещами, чтобы подготовиться на тот случай, если решат идти на какой бы то ни было конфликт в регионах Индийского и Тихого океанов. Укрепляют свой потенциал с экономической точки зрения, а также военный потенциал, усваивают, что могут, глядя на текущие события в России. То есть, извините, на Украине", - сказал американский военачальник.

Позднее в тот же день заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил на регулярном брифинге для журналистов, что Вашингтон готов принять дальнейшие меры против КНР за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса России.

Комментируя корреспонденту ТАСС эти высказывания, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй предупредил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий. США поставляют оружие на Украину, "распространяя при этом дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России", и используя эту возможность для введения "необоснованных санкций в отношении китайских компаний", подчеркнул дипломат. 

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