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В США оценили российский «танк-черепаху»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TWZ: российский «танк-черепаха» получил систему РЭБ для защиты от беспилотников

Российский танк с массивным антидроновым козырьком получил систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с блоком всенаправленных антенн. Возможности дополнительной защиты оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

Отмечается, что «танк-черепаха» с трапециевидным навесом участвовал в атаке на украинские позиции возле города Красногоровка. Автор допустил, что козырек, защищающий борта и крышу корпуса от беспилотников, не будет эффективным без решеток или цепей для защиты кормы и передней части машины. Также такие конструкции снижают общую осведомленность экипажа о ситуации на поле боя и мобильность машины.

Антенны системы РЭБ разместили на крыше антидронового навеса. «Это придает танку дополнительный уровень защиты от украинских беспилотников. Высота навесной конструкции также обеспечивает постановщику помех возвышенное и беспрепятственное поле обзора», — пишет издание.

Первые фотографии «танка-черепахи» с системой РЭБ появились ранее в апреле. В том же месяце в зоне проведения спецоперации заметили Т-72 с колейным минным тралом КМТ-6 и сплошным козырьком для защиты крыши корпуса, башни и кормы машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Проекты
БПЛА
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