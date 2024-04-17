В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»

В зоне СВО заметили российский Т-72 с большим козырьком и системой РЭБ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. На фотографию российской машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Танк получил большой каркас со стальными листами, прикрывающими крышу и борта машины. Такая конструкция ограничивает радиус поворота башни, но прикрывает Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Дополнительно танк с «царь-мангалом» оснастили системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с блоком из восьми антенн, который установили на защитном экране. Подобные системы созданы для подавления дронов противника.

Ранее появились фотографии Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который прикрывает крышу корпуса и башни машины. Также танк получил колейный минный трал КМТ-6.

В апреле в Минобороны России сообщили, что специалисты системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил оснастили защитой от дронов в зоне проведения СВО более 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году.