Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»

385
0
+1
Кадр: Оперативний_Україна / YouTube
Кадр: Оперативний_Україна / YouTube.

В зоне СВО заметили российский Т-72 с большим козырьком и системой РЭБ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. На фотографию российской машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Танк получил большой каркас со стальными листами, прикрывающими крышу и борта машины. Такая конструкция ограничивает радиус поворота башни, но прикрывает Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Дополнительно танк с «царь-мангалом» оснастили системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с блоком из восьми антенн, который установили на защитном экране. Подобные системы созданы для подавления дронов противника.

Ранее появились фотографии Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который прикрывает крышу корпуса и башни машины. Также танк получил колейный минный трал КМТ-6.

В апреле в Минобороны России сообщили, что специалисты системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил оснастили защитой от дронов в зоне проведения СВО более 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.01.2007
Армия Туркмении: 15 лет спустя
24.01.2007
В военно-техническом сотрудничестве с Индией Россия выступает за переход от простой торговли к совместному производству - Сергей Иванов
27.12.2006
Индия закупит в России танков более чем на 860 млн долларов
19.12.2006
В 2006 году Минобороны РФ получило около 250 образцов новейших вооружений
27.11.2006
ОТСТАВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
08.11.2006
Более 80% средств, предусмотренных на реализацию новой Госпрограммы вооружений, будет выделено на закупку новой техники - Минобороны
02.11.2006
Россия и Ангола подписали 10 документов, в том числе о военно- техническом сотрудничестве.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 12:19
  • 865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 11:03
  • 79
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
  • 16.04 22:51
  • 0
Об Украине и Израиле. Не-элитный взгляд из США.
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35