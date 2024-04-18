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ТАСС

Замглавкома ВКС заявил, что РФ делится с партнерами по СНГ опытом отражения налетов БПЛА

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Боевое дежурство системы ПВО «Панцирь» в Белгородской области
Боевое дежурство системы ПВО «Панцирь» в Белгородской области.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Юрий Грехов отметил, что сейчас вопросы применения беспилотников стали чрезвычайно актуальны

ДУШАНБЕ, 17 апреля. /ТАСС/. Россия делится с партнерами по СНГ полученным в спецоперации опытом отражения налетов беспилотников, сообщил журналистам зампредседателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны стран - участниц СНГ, заместитель главкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"В настоящее время вопросы применения БПЛА стали чрезвычайно актуальны. События последнего года показали, что защита важных военных, промышленных и административных объектов от ударов по ним с применением беспилотных летательных аппаратов является одной из важнейших задач. Российская Федерация постоянно делится опытом противодействия БПЛА с партнерами по СНГ", - сообщил Грехов.

Так, в феврале-марте 2024 года на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова со специалистами войск ПВО вооруженных сил стран СНГ прошли сборы по противодействию беспилотникам. Кроме того, была проведена международная военно-практическая конференция на тему "Организация и ведение противовоздушной обороны в условиях систематического массированного воздействия беспилотных летательных аппаратов различного типа".

"Участники сборов и конференции отметили практическую пользу занятий, круглых столов и тематических секций, а также высказались о заинтересованности в развитии практики подобных мероприятий", - подчеркнул Грехов. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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