В России рассказали о поставках ракет для «Панцирей»

«Высокоточка»: ракеты для ЗРПК «Панцирь-С» поставляют с опережением графика

Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова холдинга «Высокоточные комплексы» с опережением графика поставляет военным ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом рассказали в Telegram-канале холдинга.

«КБП имени академика А. Г. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") продолжает с опережением графика поставлять Минобороны России зенитные управляемые ракеты для ЗРПК "Панцирь-С" в рамках государственного оборонного заказа этого года», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что комплекс отличается малым временем реакции и способностью вести разведку и поражение движущихся воздушных целей.

«Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов. Модификация «Панцирь-С1» несет две двуствольные пушки 2А38М и 12 зенитных ракет. Комплекс оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

Ранее в апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов сообщил, что более 50 комплексов «Панцирь» задействовали для прикрытия объектов на территории России от атак дронов.