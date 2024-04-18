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Известия.ru

Военный эксперт допустил потерю Украиной территорий в случае наступления РФ в мае

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Эксперт Суконкин: Украина в скором времени может потерять еще больше территорий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие трудности на фронте из-за нехватки техники. Возможное наступление России в мае может обернуться для Киева потерей новых территорий. Об этом в среду, 17 апреля, «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на ряд высокопоставленных украинских офицеров написала, что фронт, удерживаемый Украиной в течение нескольких месяцев в зоне спецоперации, может развалиться уже летом. Источники издания отметили, что ситуация осложняется нехваткой снабжения, что подрывает моральный дух украинских военных.

«Запад в настоящее время практически прекратил финансирование ВСУ. В связи с принятием на Украине нового закона о мобилизации мы видим, что Украина собирается призвать большое количество людей. Но есть нюанс — на это денег нет, то есть они в свое время принятие этого закона увязывали с голосованием в США по поводу выделения финансирования. Но так как голосование еще не прошло, а закон уже приняли, Украина встает в такую позу, что как бы и надо что-то делать, но средств для этого не хватает», — сказал Суконкин.

Эксперт указал на то, что ВСУ слишком ограничены в своих решениях: формирование новых частей или доукомплектование старых возможно только в варианте наполнения пехотой, потому что нет техники, нет боеприпасов для тяжелого вооружения. Также ВСУ способны поддерживать необходимый уровень ответного огня только на наиболее острых направлениях, «политически значимых», добавил собеседник издания.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский назвал Часов Яр новой фортецией, но там у них ситуация очень печальная, и очевидно, что к концу мая там всё сильно изменится. ВСУ не могут выстроить устойчивую линию обороны, наши подразделения их постоянно продавливают. Складывается впечатление, что они действительно проседают. Зеленский, [начальник Главного управления разведки Украины Кирилл] Буданов говорили, что в мае РФ может начать наступательную операцию. И с началом этой операции у ВСУ возникнут большие проблемы, потому что, скорее всего, операция будет проводиться сразу на нескольких направлениях. И, вероятно, это будет стоить Украине территорий», — заключил он.

В конце марта Зеленский в интервью телеканалу CBS News признал, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, которое якобы ожидается в мае или июне. По его словам, украинской армии не хватает «много разных вещей», в том числе систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок и снарядов.

В том же месяце газета The Washington Post писала о критической нехватке боеприпасов для систем противовоздушной обороны Украины. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности политики отметили: такая ситуация для Вооруженных сил Украины может грозить тем, что из пяти ракет они вскоре смогут поразить всего лишь одну, передали в издании.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости» заявил, что на линии соприкосновения в зоне спецоперации инициатива полностью перешла к армии России. Он также указал на важность увеличения количества и мощностей средств поражения, так как эти меры позволят минимизировать потери при продвижении на фронте.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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