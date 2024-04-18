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Маск начал ждать демонстрацию российской «бумажной ракеты»

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters.

Илон Маск: пусть Россия продемонстрирует свою многоразовую ракету «Амур-СПГ»

Глава компании SpaceX Илон Маск в комментарии в сети микроблогов X к сообщению обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера о планах госкорпорации «Роскосмос» создать многоразовую ракету «Амур-СПГ» заявил, что ждет демонстрации этого носителя.

«Пусть продемонстрируют», — написал американский инженер и бизнесмен.

В своем сообщении Бергер прикрепил ссылку на собственную публикацию, в которой рассказывает о недавних заявлениях главы российской госкорпорации Юрия Борисова, который пообещал, что «Амур-СПГ» будет использоваться до 100 раз, в отличие от носителя SpaceX Falcon 9, первая ступень которого якобы запускается только 10 раз. Автор заметил, что в действительности одна из первых ступеней американской ракеты запускалась уже 20 раз, тогда как запуск еще не существующего «в железе» носителя «Амур-СПГ», который Бергер считает «бумажной ракетой», уже переносится.

Автор напоминает, что на разработку и испытания более простых одноразовых носителей семейства «Ангара» госкорпорации потребовалось три десятилетия, в связи с чем российские планы по ракете «Амур-СПГ» могут носить условный характер. «Вполне возможно, что ее никогда не будет», — пишет Бергер.

15 апреля Борисов в Государственном музее истории космонавтики имени Константина Циолковского в городе Калуга заявил, что еще не существующая многоразовая ракета «Амур-СПГ» сможет использоваться в несколько раз больше, чем носитель Falcon 9.

В начале апреля Бергер заметил, что в течение первого квартала 2024 года Россия запустила всего пять ракет космического назначения, тогда как SpaceX успела провести 32 старта.

В январе Маск заявил, что многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется проверить на возможность совершения 40 полетов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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