Войти
Военное обозрение

Министр обороны РФ назвал два условия упрощения приёма на вооружение испытанного в зоне спецоперации оружия

253
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Оружие, которое было испытано в зоне проведения специальной военной операции, должно приниматься на вооружение российской армии в упрощенном порядке. Соответствующее поручение дал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, который посетил выставочный комплекс «Патриот» в Московской области.

Первое условие, которое озвучил министр обороны, заключается в наличии положительных отзывов на оружие или военную технику от военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и имеющих опыт эксплуатации новых видов вооружений.

Второе условие, названное главой Минобороны РФ, подразумевает наличие у предприятий военной промышленности страны обеспечить производство данных видов вооружений в самые минимальные по времени сроки. То есть, предприятия оборонно-промышленного комплекса должны иметь возможность очень быстро производить большое количество конкретных видов вооружений и поставлять их в действующую армию.

Кроме того, министр обороны РФ посмотрел нового штурмового робота огневой поддержки. Шойгу дал указание оснастить данного робота пулеметом, чтобы он смог более эффективно выполнять поставленные задачи на передовой линии фронта.

В последнее время Российская Федерация демонстрирует впечатляющие успехи в плане наращивания производительности военно-промышленных предприятий. Многие заводы уже работают и в три смены, получают новое оборудование, а производство продукции оборонного значения увеличивается в разы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
29.01.2013
Что предстоит военной науке?
28.01.2013
Генеральный штаб нового облика
23.01.2013
На пороге эпохи потрясений
22.01.2013
Идущие впереди
17.12.2012
Шойгу будет внедрять роботов в армию
27.12.2010
МЧС РФ пополнит парк воздушных судов для ликвидации ЧС, сообщил Шойгу
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны