Министр обороны РФ назвал два условия упрощения приёма на вооружение испытанного в зоне спецоперации оружия

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Оружие, которое было испытано в зоне проведения специальной военной операции, должно приниматься на вооружение российской армии в упрощенном порядке. Соответствующее поручение дал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, который посетил выставочный комплекс «Патриот» в Московской области.

Первое условие, которое озвучил министр обороны, заключается в наличии положительных отзывов на оружие или военную технику от военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и имеющих опыт эксплуатации новых видов вооружений.

Второе условие, названное главой Минобороны РФ, подразумевает наличие у предприятий военной промышленности страны обеспечить производство данных видов вооружений в самые минимальные по времени сроки. То есть, предприятия оборонно-промышленного комплекса должны иметь возможность очень быстро производить большое количество конкретных видов вооружений и поставлять их в действующую армию.

Кроме того, министр обороны РФ посмотрел нового штурмового робота огневой поддержки. Шойгу дал указание оснастить данного робота пулеметом, чтобы он смог более эффективно выполнять поставленные задачи на передовой линии фронта.

В последнее время Российская Федерация демонстрирует впечатляющие успехи в плане наращивания производительности военно-промышленных предприятий. Многие заводы уже работают и в три смены, получают новое оборудование, а производство продукции оборонного значения увеличивается в разы.