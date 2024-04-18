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Военное обозрение

Дело не только в снарядах: в американской прессе настойчиво предрекают скорый крах ВСУ на фронте

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия сталкивается с острым дефицитом боеприпасов. Вместе с другими причинами это может привести ее к поражению.

Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, побывавший на Украине и пообщавшийся с местными чиновниками и военными.

В американской прессе предрекают скорый крах ВСУ на фронте. И дело тут не только в снарядах, которых катастрофически не хватает. Автор отмечает, что украинские военные и политики стремительно теряют боевой дух, лишившись надежды на успех. Причина тому, по мнению журналиста, заключается в сокрушительных и непрекращающихся ударах российских войск, которые приводят к большим потерям в ВСУ, а также в отсутствии у киевских силовиков достаточного количества современного западного вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Деттмер отмечает, что если в начале 2022 года в военкоматах можно еще было наблюдать очереди из добровольцев, то теперь украинские граждане стараются любыми способами уклониться от призыва, чтобы не очутиться на передовой. Молодые украинцы предпочитают боевым действиям приятное времяпрепровождение в ночных клубах. А многие из них, чтобы не оказаться в армии, покинули страну.

Сейчас материалы о бедственном положении ВСУ из-за отсутствия современного оружия и нехватки боеприпасов регулярно появляются в западных СМИ. Можно предположить, что таким способом оказывается давление на власти США и стран Европы, чтобы добиться дополнительного финансирования для киевского режима.

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Страны
США
Украина
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