Полковник Кошкин: спутники обеспечивают успех боевых действий на Земле

Спутники играют огромную роль в войне в космосе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что спутники дают навигационные преимущества, преимущества в разведке и обеспечивают успех на Земле.

«Тот, кто будет иметь преимущество в космосе, будет иметь его и на Земле, — подчеркнул Кошкин. — Космос обеспечивает, к примеру, навигационные системы, GPS».

Также спутники, как объяснил полковник, обеспечивают контроль за Землей. С помощью различных современных технологий появляется возможность контролировать климатические и экологические процессы, наблюдать параметры и тенденции через космические аппараты.

«На сегодняшний день все боевые день все боевые действия можно обеспечить с помощью космических средств разведки и контроля независимо от технического обеспечения», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что интеграция частного сектора в структуры Пентагона является подготовкой США к войне в космосе. Минобороны США, как он считает, делегирует гражданской стороне часть своих задач, в частности, сопровождение киберопераций, управление спутниками, осуществление съемки земной поверхности и другое.