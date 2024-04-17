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ТАСС

Пентагон: если США не защитят Украину, то КНР реализует намерения в отношении Тайваня

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Министр ВМС США Карлос дель Торо
Министр ВМС США Карлос дель Торо.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Министр ВМС Карлос дель Торо полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин следит за развитием ситуации на полях сражений на Украине, а также за тем, как США исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Если Соединенные Штаты не выполнят своих обязательств по поддержке Украины в ее конфликте с Россией и Киев проиграет, то Китай реализует свои намерения в отношении Тайваня. С таким утверждением выступил американский министр ВМС Карлос дель Торо в ходе слушаний в Сенате Конгресса.

"Если мы не сможем их (украинцев - прим. ТАСС) поддержать, как мы обязались это сделать, то, без сомнения, я думаю, наступит время, когда нам придется вкладывать еще большие инвестиции в защиту Европы в будущем", - заявил министр.

Дель Торо полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин следит за развитием ситуации на полях сражений на Украине, а также за тем, как США исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Киеву. "Если мы не выполним <...> наши обязательства на Украине и Украина падет, у меня нет никаких сомнений, что это придаст ему (Си Цзиньпину - прим. ТАСС) смелости в реализации своих намерений в отношении Тайваня в будущем", - утверждал представитель Пентагона, вероятно, имея в виду потенциальное силовое подчинение Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией, являясь главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. В преддверии выборов он заявлял, что признание принципа "одного Китая" "не может быть настоящим миром", и обещал укрепить безопасность острова, расширяя связи с США. Власти КНР называют его сепаратистом, который может спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Пентагон продолжает считать, что Китай не стремится к воссоединению с Тайванем силой. 

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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