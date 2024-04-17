Та же тактика: эксперты боятся, что Иран обсудит с Россией удар по Израилю (Business Insider, Германия)

BI: при атаке на Израиль Иран применил российскую тактику

При атаке на Израиль Иран применил ту же тактику, которую Россия использует на Украине, пишет BI со ссылкой на мнение экспертов. Специалисты убеждены: Тегеран сделает вывод из этого удара и поделится полученными умозаключениями с Москвой.

— Несмотря на неудачу при нанесении удара по Израилю, Иран способен осуществить более эффективное нападение.

— При нанесении ответного удара Тегеран задействовал более 300 ракет и беспилотников.

— Аналитики говорят, что Иран взял на вооружение тактику, которую Россия применила на Украине.

Израиль сорвал ответный ракетный удар Ирана. Однако, по мнению экспертов, Тегеран сделает выводы из этой неудачной попытки и подготовит более эффективное нападение. Самоуспокоенность для Израиля и его союзников непозволительна, считают специалисты.

"Вероятно, этот удар помог Ирану выявить сильные и слабые стороны в израильской системе ПВО", — отметили в своем сообщении от 14 апреля аналитики из вашингтонского Института изучения войны Брайан Картер (Brian Carter) и Фредерик Каган (Frederick Kagan).

"Иранцы извлекут уроки из этого удара и со временем усовершенствуют свои возможности по преодолению израильской ПВО, как это сделали русские, постоянно наносящие удары по Украине", — отметили эксперты.

Тринадцатого апреля Иран запустил по Израилю примерно 150 ракет и 170 беспилотников. Так Тегеран ответил Тель-Авиву на удар по зданию иранского консульства в Сирии, нанесенный в начале месяца. Тогда погибло несколько высокопоставленных руководителей, и началась эскалация длящейся много лет тайной войны.

При помощи соседних стран и союзников Израиль перехватил подавляющее большинство иранских ракет и дронов. Однако эксперты говорят, что данная атака позволит Тегерану извлечь уроки и подготовиться к следующему массированному удару.

Многие иранские ракеты и беспилотники были перехвачены, но некоторым удалось прорваться через израильскую систему ПВО/ПРО, что весьма примечательно и вызывает беспокойство. Если Тегеран проанализирует, что у него получилось, а что нет, он сможет применить это оружие, чтобы "причинить значительный ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в том числе, портам и энергетическим объектам".

"Российские удары по Украине показали, что даже небольшое количество высокоточных ударов по ключевым объектам энергетики и инфраструктуры может вызвать несоразмерные последствия. Успешно отразив иранскую атаку, Израиль с партнерами не должен проявлять беспечность", — заявили в Институте изучения войны.

Аналитики объяснили, что стратегия Ирана в определенном смысле похожа на тактику России, которую она использует при нанесении ударов по Украине. Иранцы и раньше запускали беспилотники и крылатые ракеты одновременно с баллистическими ракетами, чтобы поразить израильскую систему ПВО.

"Русские неоднократно использовали такую тактику против Украины, — говорится в сообщении института. — Суть такого комплексного удара состоит в следующем. Более медленные крылатые ракеты и дроны отвлекают внимание и подавляют систему ПВО, что позволяет баллистическим ракетам, которые гораздо труднее сбить, поражать цели".

Поскольку Иран воспользовался тактическими приемами своего партнера, он, по словам экспертов, может проинформировать Россию о сделанных выводах. Благодаря этому российские военные смогут понять, как лучше преодолевать системы ПВО, поставленные на Украину Соединенными Штатами и странами НАТО.

При этом эскалация конфликта между Ираном и Израилем может также навредить отношениям Москвы с Тегераном, так как Кремль не сумеет должным образом помочь исламской республике. Да и Иран будет не в состоянии помогать России как прежде, если окажется в состоянии большой войны.

Автор статьи: Элла Шерман (Ella Sherman)