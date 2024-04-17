Теперь с мощной системой РЭБ: На фронте замечен очередной российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией

Источник изображения: topwar.ru

На Авдеевском направлении линии фронта замечен второй российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией. В отличие от предыдущего образца, боевая машина с усиленной противодронной защитой оснащена чрезвычайно мощной системой РЭБ с восемью антеннами.

Постоянная угроза от атак FPV-дронов противника вынуждает прибегать к различным нетипичным методам защиты бронетехники. Таким образом, на боевые машины устанавливаются буквально целые грозди систем РЭБ или же, как в случае с этим образцом, техника оборудуется массивными сплошными металлическими защитными конструкциями.

Источник изображения: topwar.ru

После появления в сети видео с атакой на позиции противника нескольких единиц бронетехники, в авангарде которой шел оборудованный сплошной защитой "танк-черепаха", пользователи украинских ресурсов поразились неуязвимости российского танка, выдержавшего многочисленные попадания FPV-дронов ВСУ и буквально прикрывшего от атак противника всю остальную группу.

В условиях массового применения на поле боя беспилотников активное использование бронетехники сопряжено с риском ее поражения. Исходя из этого, боевые машины оборудуются противодронными решетками, мобильными системами РЭБ, а теперь и сплошной бронезащитой. При использовании в комплексе эти защитные приспособления способны максимально обезопасить технику и экипаж от ударов беспилотников противника.