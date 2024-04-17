Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом

Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко считают, что речь шла о нежелании западных стран взять на себя обязательства в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Аналитики американского журнала Foreign Affairs обвинили страны Запада в срыве переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Как говорится в представленной на сайте издания публикации, речь шла о нежелании западных стран взять на себя обязательства в отношении Украины.

Авторы публикации - аналитик Сэмюэль Черэп и профессор Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко - утверждают, что ознакомились с текстами проектов соглашений между Москвой и Киевом за 2022 год, изучили интервью представителей двух сторон, а также заинтересованных стран, сопутствующие переписки и документацию. По мнению экспертов, "даже если бы Россия и Украина преодолели свои разногласия, соглашения, которых они достигли в Стамбуле, потребовали бы поддержки со стороны Соединенных Штатов и их союзников".

Указывается, что тем в свою очередь "пришлось бы пойти на политический риск, вступив в переговоры с Россией и Украиной, и поставить под угрозу свой авторитет, гарантируя безопасность Украины". Тогда страны Запада приняли решение увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции в отношении Москвы, пишет Foreign Affairs. Согласно предположениям авторов публикации, поддержка союзников вылилась в ослабление интереса к дипломатии со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Среди других причин провала мирных переговоров называется упущение сторонами "вопросов управления и смягчения конфликтов (создание гуманитарных коридоров, прекращение огня, вывод войск)". Вместо этого Москва и Киев попытались выработать "что-то вроде долгосрочного мирного договора, разрешающего споры о безопасности, которые были источником геополитической напряженности на протяжении десятилетий".

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Украина загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров с РФ в расчете на победу на поле боя. При этом российский лидер заверил, что Москва готова к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию. Однако глава государства предупредил, что РФ не позволит навязывать позиции, не основанные на реалиях. В февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг.