Войти
ТАСС

Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров между Москвой и Киевом

442
0
0
Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя. 2022 год
Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя. 2022 год.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко считают, что речь шла о нежелании западных стран взять на себя обязательства в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Аналитики американского журнала Foreign Affairs обвинили страны Запада в срыве переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Как говорится в представленной на сайте издания публикации, речь шла о нежелании западных стран взять на себя обязательства в отношении Украины.

Авторы публикации - аналитик Сэмюэль Черэп и профессор Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко - утверждают, что ознакомились с текстами проектов соглашений между Москвой и Киевом за 2022 год, изучили интервью представителей двух сторон, а также заинтересованных стран, сопутствующие переписки и документацию. По мнению экспертов, "даже если бы Россия и Украина преодолели свои разногласия, соглашения, которых они достигли в Стамбуле, потребовали бы поддержки со стороны Соединенных Штатов и их союзников".

Указывается, что тем в свою очередь "пришлось бы пойти на политический риск, вступив в переговоры с Россией и Украиной, и поставить под угрозу свой авторитет, гарантируя безопасность Украины". Тогда страны Запада приняли решение увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции в отношении Москвы, пишет Foreign Affairs. Согласно предположениям авторов публикации, поддержка союзников вылилась в ослабление интереса к дипломатии со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Среди других причин провала мирных переговоров называется упущение сторонами "вопросов управления и смягчения конфликтов (создание гуманитарных коридоров, прекращение огня, вывод войск)". Вместо этого Москва и Киев попытались выработать "что-то вроде долгосрочного мирного договора, разрешающего споры о безопасности, которые были источником геополитической напряженности на протяжении десятилетий".

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Украина загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров с РФ в расчете на победу на поле боя. При этом российский лидер заверил, что Москва готова к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию. Однако глава государства предупредил, что РФ не позволит навязывать позиции, не основанные на реалиях. В февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.12.2006
Киевские диалоги
27.11.2006
США МОГУТ РАСШИРИТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК
17.11.2006
Лед тронулся, господа авиастроители...
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
03.10.2006
Путин Завоеватель
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 12:19
  • 865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 11:03
  • 79
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
  • 16.04 22:51
  • 0
Об Украине и Израиле. Не-элитный взгляд из США.
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35