Войти
Lenta.ru

На Украине разработали аналог «Ланцета»

434
0
-1
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС.

«ВС»: на Украине разработали похожий на российский «Ланцет» дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе, который может стать аналогом российского барражирующего боеприпаса «Ланцет», разработали на Украине. Об этом сообщило издание «Военный спецпроект» («ВС»), пишет РИА Новости.

Похожий на российский аппарат беспилотник сможет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Отмечается, что первые образцы изделия отправили в зону боевых действий для обкатки.

Как пишет издание, дрон с боевой частью весом до трех килограммов сможет уничтожать наземные и воздушные цели, включая другие беспилотники. Аппарат развивает скорость до 180 километров в час.

В марте стало известно, что количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне специальной военной операции на Украине достигло 1,3 тысячи. Опубликованные кадры позволяют подтвердить уничтожение 394 целей.

В августе 2023 года глава государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил, что в течение месяца Киев планирует заключить контракт на производство ударных дронов, которые могут стать аналогом «Ланцетов». О разработке изделия также сообщал вице-премьер-министр республики Михаил Федоров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.07.2007
Украина намерена привлечь французскую DCNS к разработке проекта создания корвета
21.06.2007
Московский НПК "Авионика" предлагает в Ле Бурже новейшие системы управления многоцелевыми самолетами и вертолетами
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
11.05.2007
БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО АВИАПРОМУ, НО И КРЕСТЬЯНАМ
26.03.2007
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Россия готовит асимметричный ответ НАТО
22.01.2007
В КИЕВЕ ЖДУТ МАННЫ НЕБЕСНОЙ
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция