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ТАСС

ЕС не комментирует возможность участия стран в защите неба Украины по примеру Израиля

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Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано
Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.
Источник изображения: Anadolu via Reuters Connect

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что Евросоюз не занимается защитой неба

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не комментирует возможность участия стран сообщества в уничтожении ракет и беспилотников над Украиной, как это было с Израилем. Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, это разные вещи.

"Да, это две совершенно разные вещи по множеству причин. Можем ли мы использовать эту ситуацию как прецедент - это вопрос к самим странам ЕС. Евросоюз не занимается защитой неба - это страны-члены, которые используют свои силы для таких операций. Мы не можем это комментировать, ЕС лишь должен предоставить Украине все, что она просит для защиты от российской угрозы", - сказал Стано, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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