Боррель высказался за усиление оборонной мощи Евросоюза, увеличение финансирования военной сферы

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления внимания к сфере обороны в европейской политике, увеличении военных расходов до более чем 2% ВВП.

"Мы должны взять на себя нашу стратегическую ответственность и стать способными защитить Европу самостоятельно, создавая сильную европейскую опору внутри НАТО. И нам необходимо сделать этот рывок вперед за очень короткий период времени. Не потому, что мы собираемся воевать. Наоборот: мы хотим предотвратить это, располагая средствами надежного сдерживания любого агрессора", - написал глава дипломатии ЕС в своем блоге.

По его словам, это не означает создания европейской армии, оборона и в обозримом будущем останется исключительной компетенцией государств-членов. Прежде всего, отметил Боррель, речь идет об увеличении оборонных расходов на национальных уровнях.

"В 2023 году мы потратили на оборону в среднем 1,7% нашего ВВП, этот процент должен увеличиться до более чем 2%. Но, что еще более важно, речь идет о совместных расходах, чтобы заполнить пробелы, избежать дублирования и повысить функциональную совместимость. Лишь 18% закупок техники нашими армиями в настоящее время осуществляется совместно. Несмотря на то, что в 2007 году мы установили планку в 35%", - написал Боррель.

Он считает, что Евросоюзу также "срочно нужен рывок вперед для оборонной промышленности". С начала событий на Украине, отметил Боррель, европейские армии закупили 78% новой техники за пределами ЕС.

"За последние месяцы мы добились важного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Кроме того, мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, таких как дроны, или искусственный интеллект", - констатировал глава европейской дипломатии.