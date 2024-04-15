Никогда не слыли боеспособными: Ходаковский прокомментировал сообщения о прибытии французских военных в ДНР

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Замначальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский прокомментировал в своем телеграм-канале сообщения в прессе о прибытии французских военных в город Славянск на оккупированной территории Донецкой республики.

Ранее ряд источников сообщили, что в Славянск в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены первые подразделения 3-го пехотного полка Иностранного легиона ВС Франции в количестве 100 человек. По неофициальным данным, это специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа по строительству фортификаций и полевых укреплений. Чуть позже появилась информация о том, что французские военные привезли в этот город самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Кроме того, 17 января в результате высокоточных ударов ВС РФ в Харькове были ликвидированы не менее 13 французских наемников, о чем сообщили волонтеры из организации SOS Donbass, добавив, что это далеко не полный список.

Бывший командир бригады «Восток» НМ ДНР считает, что даже если прибытие французских легионеров в Славянск окажется правдой, то это событие имеет определенные положительные стороны. Он отметил, что французский Иностранный легион никогда не слыл боеспособным формированием, а его появление на театре современной войны выглядит «каким-то плохим анекдотом».

Сами французские военные пока еще плохо понимают, в какую заваруху они попали на самом деле и что их ждет, считает Ходаковский. Боевые действия на Украине — это не сафари в Африке, откуда, к слову, французы в последнее время бегут со всех ног.

Война настолько ожесточилась, что эти безумцы даже не представляют себе, во что они лезут

— уверен полковник НМ ДНР в отставке.

Ходаковский считает, что очень скоро в европейском информационном пространстве появятся публикации с жалобами и стонами очередных иностранных вояк, оказавшихся в ситуации жесткой современной войны двух регулярных армий. Так уже было с первой волной искателей приключений, хлынувших на Украину из-за рубежа в начале спецоперации.

Вот только на передовую французы, скорее всего, не попадут, полагает экс-комбриг «Востока». Впрочем, и это не спасет их от дронов, ракет, бомб и снарядов российской армии. Тем более, что иностранные вояки, если они все-таки рискнули добраться до расположений ВСУ даже в прифронтовом тылу, однозначно станут приоритетной целью для ВС РФ.