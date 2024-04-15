Отставной британский генерал заявил, что Украина может проиграть войну уже в 2024 году

Ричард Бэрронс отметил, что в случае крупного наступления российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, ВСУ не смогут остановить их продвижение вглубь страны.

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Украина может потерпеть поражение в конфликте с РФ уже в 2024 году. Такое мнение высказал бывший глава (2013-2016) Стратегического командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс в интервью Би-би-си, отрывки из которого опубликованы на сайте вещательной корпорации.

По словам отставного британского генерала, Украина в этом году "может прийти к пониманию того, что она не победит" в конфликте с РФ. Россия "пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе, что усиливается использованием самого современного оружия", отметил Бэрронс. Он подчеркнул, что в случае крупного наступления российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить их продвижение вглубь страны.

Подобные мнения приводятся и в других западных изданиях. В частности, газета Le Figaro пишет, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, в связи с чем вероятность поражения Украины снова обсуждается на Западе. Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские войска в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.