Войти
ТАСС

Отставной британский генерал заявил, что Украина может проиграть войну уже в 2024 году

355
0
0
Военнослужащий расчета РСЗО "Ураган" 6-й армии Западной группировки российских войск в Харьковской области
Военнослужащий расчета РСЗО "Ураган" 6-й армии Западной группировки российских войск в Харьковской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Ричард Бэрронс отметил, что в случае крупного наступления российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, ВСУ не смогут остановить их продвижение вглубь страны.

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Украина может потерпеть поражение в конфликте с РФ уже в 2024 году. Такое мнение высказал бывший глава (2013-2016) Стратегического командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс в интервью Би-би-си, отрывки из которого опубликованы на сайте вещательной корпорации.

По словам отставного британского генерала, Украина в этом году "может прийти к пониманию того, что она не победит" в конфликте с РФ. Россия "пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе, что усиливается использованием самого современного оружия", отметил Бэрронс. Он подчеркнул, что в случае крупного наступления российских войск на линии соприкосновения, которое, по его мнению, может произойти этим летом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить их продвижение вглубь страны.

Подобные мнения приводятся и в других западных изданиях. В частности, газета Le Figaro пишет, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, в связи с чем вероятность поражения Украины снова обсуждается на Западе. Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские войска в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Похожие новости
03.11.2006
США замораживают авуары россиянина Виктора Бута, подозреваемого в торговле оружием
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
18.10.2006
Большая противоракетная игра
03.10.2006
Путин Завоеватель
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
23.09.2006
Украина продает в Иран комплексы радиотехнической разведки «Кольчуга» - британские эксперты
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 18:33
  • 60
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 15.04 17:12
  • 2
В России назвали главный козырь Ирана
  • 15.04 17:04
  • 826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 13:51
  • 6
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 15.04 12:35
  • 12
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 15.04 12:00
  • 1
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 11:12
  • 1
Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США
  • 15.04 10:54
  • 1
США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев
  • 15.04 09:26
  • 1
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 15.04 08:54
  • 1
Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году
  • 14.04 19:48
  • 3
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 14.04 19:09
  • 2699
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 19:08
  • 3
Империя или хаос: зачем Европе украинский конфликт? - Мнения ТАСС
  • 14.04 18:19
  • 11
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 14.04 18:16
  • 21
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»