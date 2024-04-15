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ТАСС

Посольство в США: Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин играет "конструктивную роль в содействии политическому урегулированию", отметили в дипмиссии КНР

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Китай не поставляет вооружения ни одной из сторон украинского конфликта.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе ТАСС слова чиновников американской администрации высокого ранга о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь в связи со специальной военной операцией на Украине.

"Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон", - сообщил представитель китайской дипмиссии. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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