Посольство в США: Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

Пекин играет "конструктивную роль в содействии политическому урегулированию", отметили в дипмиссии КНР

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Китай не поставляет вооружения ни одной из сторон украинского конфликта.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе ТАСС слова чиновников американской администрации высокого ранга о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь в связи со специальной военной операцией на Украине.

"Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон", - сообщил представитель китайской дипмиссии.